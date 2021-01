RBC belässt Just Eat Takeaway.com auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com nach Quarrakstahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Die Aufträge für den Essenslieferdienst im vierten Quartal seien besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beschleunigte Investitionen führten aber dazu, dass die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2020 reduziert würden./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 02:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2021 / 02:12 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.