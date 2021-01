BERNSTEIN RESEARCH belässt DANONE auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Danone anlässlich einer Aktualisierung der Unternehmensstrategie von 53 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das erste Halbjahr 2021 dürfte für den Konsumgüterkonzern weniger erfreulich verlaufen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte sei mit einer Erholung zu rechnen. Er reduzierte seine Gewinnprognose (EPS) für das laufende Jahr um 3,4 Prozent./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 00:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2021 / / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.