Foto: finanzbusiness Volksbank Kassel-Göttingen verzeichnet Zehnjahreshoch im Kreditgeschäft Nachrichtenquelle: Finanz Business 38 | 0 | 0 13.01.2021, 10:39 | In Kassel-Göttingen begeht die Volksbank das neue Jahr mit einem virtuellen Jahresempfang - und einer guten Bilanz im Kreditneugeschäft für 2020. Das liegt vor allem am robusten Geschäft in der Immobilienfinanzierung, wie FinanzBusiness erfuhr.

