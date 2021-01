Planview kündigt strategische Übernahmen von Clarizen und Changepoint an und treibt damit die Strategie zur Bereitstellung für Unternehmen voran

Über alle Branchen hinweg transformieren Unternehmen ihr Geschäft, um es digital auszurichten. Dieser Wandel hat sich während der COVID-19-Pandemie noch beschleunigt, und es hat sich eine neue und nachhaltige Arbeitsweise herauskristallisiert, die flexibel, hochgradig dezentral und digital ist. Da immer mehr verstreute Teams neue Tools und Prozesse einsetzen, um die sich wandelnden Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen, waren Transparenz und Konnektivität im gesamten Unternehmen noch nie so wichtig wie heute. Der Markt verlangt nach einer umfassenden Softwareplattform, die die Strategie bis hin zur Bereitstellung über siloartige Arbeitsabläufe und Disziplinen hinweg miteinander vernetzen kann – Fähigkeiten, die am besten mit Hilfe von PPM und Agile-Ansätzen bereitgestellt werden.

Planview, ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Portfoliomanagement und Arbeitsmanagement, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die endgültigen Vereinbarungen zur Übernahme von Clarizen und Changepoint, führenden Anbietern im Bereich Projektportfoliomanagement (PPM), unterzeichnet hat.

Der Zusammenschluss von Planview, Clarizen und Changepoint schafft eine einzigartige Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, in dieser neuen Arbeitswelt besser zusammenzuarbeiten, Ergebnisse zu erzielen und erfolgreich zu sein. Mit der Unterstützung von TPG Capital und TA Associates bündelt der Zusammenschluss die Fähigkeiten von drei führenden Anbietern, um Kunden ein unübertroffenes Maß an Expertise, geistigem Eigentum und Ressourcen zur Verfügung zu stellen. So wird sichergestellt, dass ihre wichtigsten Ergebnisse mit Effizienz, Dringlichkeit und Transparenz erreicht werden.

„In der heutigen Zeit suchen Unternehmen nach Partnern mit der Vision, dem Fachwissen und der Skalierung, um sich in unserer volldigitalen Welt zurechtzufinden und darin hervorzustechen“, sagt Greg Gilmore, CEO von Planview. „Planview, Clarizen und Changepoint sind führende Unternehmen, und zusammen bilden unsere Kunden eine außergewöhnliche Gemeinschaft aus PMOs, PPM- und Professional Services Automation (PSA)-Fachleuten. Gemeinsam gibt es keine bessere Plattform, um Innovationen voranzubringen und die Transformation von der Strategie zur Umsetzung voranzutreiben.“