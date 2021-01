Ölpreise etwas fester - API meldet Bestandsrückgang

London 13.01.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch etwas fester. Dabei halfen unter anderem die rückläufigen Lagerbestände in den USA. Die Verschärfung der Pandemie rückt derweil etwas in den Hintergrund.Das private American Petroleum Institute hat am Dienstagabend mitgeteilt, dass die Rohölbestände in den USA in der Woche bis zum 8. Januar um 5,821 Mio. Barrel gesunken seien. Der Rückgang fiel damit rund doppelt so stark aus, wie erwartet.