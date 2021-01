FREE NOW, première plateforme de mobilité européenne, s'engage à devenir Net Zéro Carbone d'ici 2030

Paris (ots) - - FREE NOW souhaite devenir Net-Zéro Carbone à horizon 2030 avec

une flotte zéro émission.



- Avant cette échéance, elle vise plus de 50 % de courses en véhicule 100%

électrique d'ici 2025 et souhaite compenser à l'échelle européenne ses émissions

résiduelles.



FREE NOW (rejoint par Kapten en 2020), plateforme de mobilité multimodale (VTC,

taxis et services de micro-mobilité) leader en Europe, s'engage sur une

trajectoire Net Zéro Carbone. L'entreprise annonce un objectif de Net Zéro

Carbone d'ici 2030 et promet de compenser toutes les émissions restantes d'ici

là.







Zéro émission carbone sur les 100 villes en Europe où elle opère. " Nous prenons

très au sérieux notre responsabilité en tant que première plateforme européenne

de mobilité multimodale et voulons avoir un impact significatif sur le

changement climatique en prenant de l'avance sur les objectifs européens de

neutralité carbone. Avec cela, nous aurons 20 ans d'avance sur l'Accord de Paris

" , déclare Marc Berg, CEO de FREE NOW.



Une offre de mobilité en pleine mutation.



- Encourager l'utilisation de voitures électriques



FREE NOW allouera 100 millions d'euros de ressources afin de promouvoir et

accompagner la transition vers des modes de transport plus verts. Cette somme

servira à encourager ses chauffeurs partenaires à passer à l'électrique (via des

partenariats pour l'accès ou la location de voitures électriques) et à leur

faciliter l'accès à des bornes de recharge à moindre coût. Ensemble avec Charge

Now, sa société soeur proposant le plus grand réseau de bornes de rechargement

électriques en Europe, elles vont faciliter le rechargement des véhicules

électriques des chauffeurs partenaires FREE NOW. Ces derniers auront accès aux

175 000 points de recharge à des tarifs privilégiés.



Le Royaume-Uni sera le premier marché FREE NOW à avoir une flotte de véhicules

partenaires 100% électrifiées (électriques et hybrides) d'ici 2025. Les autres

marchés suivront rapidement grâce à une collaboration avec les municipalités et

l'ensemble parties prenantes des villes où le service opère.



- Favoriser la micro-mobilité pour les trajets courts



Grâce aux services de micro-mobilité (trottinettes, vélos électriques,

scooters...) intégrés dans la plateforme, les émissions pourront diminuer de 80%

en moyenne par kilomètre. L'Allemagne ou le Portugal proposent déjà à leurs

L'Allemagne ou le Portugal proposent déjà à leurs
utilisateurs de se déplacer via ces nouveaux types de mobilité, directement dans



