FREE NOW es la primera plataforma de movilidad que se convertirá en cero emisiones netas en Europa para 2030

Madrid (ots) - - La compañía tecnológica presenta su plan hacia las cero

emisiones netas: FREE NOW será neutra en carbono de forma inmediata, al menos un

50% de los viajes se realizarán en vehículos eléctricos para 2025 y el 100% de

los viajes serán de cero emisiones para 2030 en todos los mercados europeos

claves.



FREE NOW (https://free-now.com/es/) , la plataforma de movilidad multiservicio

líder en Europa, anuncia hoy su plan para ser una compañía con cero emisiones

netas de carbono. Una estrategia de sostenibilidad integral que incluye

compensaciones inmediatas a largo plazo y cuyo objetivo principal es conseguir

que el 50% de los viajes se realicen en vehículos totalmente eléctricos para

2025 y que el 100% sean de cero emisiones hasta 2030 [1] . Además, FREE NOW

compensará todas las emisiones de CO2 restantes desde principios de 2020 hasta

ahora, tanto dentro de la propia empresa como en los servicios que ofrece. FREE

NOW será la primera plataforma de movilidad en Europa en apuntar hacia las cero

emisiones netas de carbono en todos los mercados europeos clave y ayudará a

todos los países a reducir drásticamente sus emisiones.







multimodalidad en Europa y queremos tener un impacto significativo en el cambio

climático al apuntar hacia una movilidad de cero emisiones netas. Con esto,

cumpliremos los términos del Acuerdo de París 20 años antes", ha señalado Marc

Berg, CEO de FREE NOW.



Los principales puntos que componen el plan FREE NOW en el avance hacia la

movilidad de cero emisiones netas son:



- FREE NOW impulsará la electrificación de la flota destinando más de 100

millones de euros en recursos durante los próximos cinco años para promover los

modos de transporte más sostenibles dentro de la aplicación. Además, permitirá

que los conductores, tanto nuevos como existentes, se beneficien de subsidios

especiales si optan por vehículos eléctricos de batería, así como aprovecharse

de las condiciones preferenciales de alquiler y adquisición y de diferentes

ventajas a la hora de realizar la recarga de sus vehículos eléctricos.



- Más allá de la cooperación con los dos accionistas

Mobility, FREE NOW coopera, entre otros, con Hyundai para proporcionar

condiciones preferenciales de alquiler y adquisición. Para habilitar una red de

carga completa, FREE NOW coopera con su empresa hermana CHARGE NOW, operada por

Digital Charging Solutions GmbH, gracias a la que ofrece la mayor red de

estaciones de recarga de Europa y proporciona un acceso fácil y sin fisuras a la

infraestructura de recarga. De este modo, otorga a los conductores más de







