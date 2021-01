13,01.2021 – Die publity AG (ISIN: DE0006972508) ist mittlerweile ein sichtbarer Player im Gewerbeimmobilienmarkt – bisher unter dem Treiber des Wachstums Thomas Olek. So “kam es zumindest rüber”. Seit Anfang Januar ist der überraschend weg aus der operativen Führung der publity! Das trotzdem zumindest im “normalen” Assetmanagement Geschäft alles weiterläuft, wie gewohnt, überrascht nicht. Also auch, wenn die wesentlichen Fragen über den abrupten Weggang und die Absage von Olek’s geplanten CEO-Posten bei der Beteiligung PREOS offen bleiben, zuerst die operative Meldung:

Verkauf einer Bestandsimmobilie in Neu-Isenburg

Die publity hat als Asset Manager eine rd. 7.500 Quadratmeter grosse Büroimmobilie in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main erfolgreich veräussert. Die Immobilie befindet sich in zentraler Lage in Neu-Isenburg, in der Nähe des Frankfurter Flughafens und ist seit 2015 im Bestandsportfolio. Hauptmieter des zu 91 Prozent vermieteten Objekts ist der international tätige Mischkonzern Johnson Controls, der erst im Oktober 2020 seinen langfristigen Mietvertrag um weitere fünf Jahre verlängert hat.