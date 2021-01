Kann die Nordex-Aktie in den nächsten Wochen wieder ihr Jahreshoch bei 27,44 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Die Aktie des Herstellers von Windkraftanlagen Nordex (ISIN: DE000A0D6554) konnte sich seit ihrem Vorjahrestief bei 5,55 Euro vom 23.3.20 besonders stark erholen. Nachdem sich die Aktie bis Oktober immerhin auf 13 Euro erholen konnte startete sie in den letzten Monaten des Jahres zu einer gewaltigen Rally, die am 8.1.21 bei 27,44 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt fand. In den vergangenen Tagen sorgte der Wechsel im Management für eine von vielen Marktteilnehmern als ohnehin notwendig angesehene Korrektur.

Die Nachricht, von Stakraft Brasilien einen Großauftrag für die Errichtung und Wartung für drei Jahre erhalten zu haben, verlieh dem Aktienkurs am 13.1.21 wieder Auftrieb. Kann die Aktie nach dieser positiven Nachricht wieder ihr Jahreshoch bei 27,44 Euro ansteuern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.