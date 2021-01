---------------------------------------------------------------------------

Köln, 13.01.2021



PANDION AG startet Anleiheemission



* Anleihe 2021/2026 mit festem Zinssatz von 5,50 % p.a.

* Zeichnungsfrist vom 22. bis 29. Januar 2021



* Einer der Top-5 Wohnimmobilienentwickler in deutschen A-Städten

* Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2020



* Hohe Krisenresistenz und sehr gute Perspektiven dank diversifizierter Projektpipeline von 4,3 Mrd. Euro



Köln, 13. Januar 2021 - Die inhabergeführte PANDION AG, ein führender Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohnprojekte in deutschen A-Städten, beabsichtigt, gestützt auf ein weiterhin sehr gutes Branchenumfeld und ein stabilisiertes Kapitalmarktumfeld, seine Unternehmensfinanzierung um ein zusätzliches Standbein zu erweitern. Dazu begibt PANDION eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A289YC5, WKN A289YC) mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem festen jährlichen Zinssatz von 5,50 %. Das indikative Zielvolumen beträgt 30 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption), wovon bis zu 20 Mio. Euro über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse gezeichnet werden können (Öffentliches Angebot in Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg). Die Erlöse der Emission dienen zum größten Teil der weiteren Finanzierung von Grundstücksankäufen und Projektentwicklungen sowie allgemeinen Unternehmenszwecken wie der Optimierung der Finanzierungsstruktur. Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager.



Der für die Emission erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Die Zeichnungsfrist, und mithin das öffentliche Angebot, läuft vom 22. bis 29. Januar 2021, 14:00 Uhr MEZ (vorzeitige Schließung jederzeit möglich). Voraussichtlich und spätestens ab dem 5. Februar 2021 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass eine Notierungsaufnahme (Handel per Erscheinen) bereits am Tag nach Ende der Zeichnungsfrist erfolgt.