Eat Beyond Global Holdings Inc.: Kaufargumente für diesen Titel nehmen zu

Beyond Global Holdings Inc. teilt mit, daß sein Portfoliounternehmen TurtleTree Labs das aussichtsreiche Projekt TurtleTree Scientific an den Start gebracht hat.





Die Aktie der Eat Beyond Global Holdings (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) konnte vor wenigen Tagen erwartungsgemäß am charttechnischen Unterstützungslevel um 1,20 Euro nach oben abdrehen und von diesem Moment an eine starke Turnaroundbewegung beginnen. Die Überwindung des 2 Euro-Widerstandslevels ist das nächste kurzfristige Ziel. Nach aktueller Lage kann davon ausgegangen werden, dass im März das erste Projektionsziel um 3.50 Euro zur Diskussion steht. Die Fundamentals sind hervorragend, regelmäßig gibt das Managementteam des Investment-Issuers großartige News zu seinen Portfoliogesellschaften heraus, die trefflich zeigen, daß die Due Dilligence von Eat Beyond Global Holdings ausgezeichnet und wegweisend ist. Eat Beyond Global Holdings ist das erste und bis heute einzige Unternehmen in Kanada, das sein Hauptaugenmerk ausschließlich auf die Identifizierung und den Erwerb von lukrativen Beteiligungen an verschiedenen globalen Unternehmen im Sektor der pflanzlichen und alternativen Lebensmittel richtet. Dieser Sektor umfasst pflanzliche Proteine, fermentierte Proteine, kultivierte Proteine/Agrarerzeugnisse, Lebensmitteltechnologien, verpackte Konsumgüter sowie Zellkulturen und andere experimentelle Projekte. Hersteller alternativer Lebensmittel, etwa aus Algenkulturen oder dem Labor, werden einer Studie der Credit Suisse zufolge für Anleger zunehmend interessanter. Innovationen wie vertikale Landwirtschaft - damit ist der Anbau von Lebensmitteln in mehrstöckigen Gebäuden in der Stadt gemeint -, im Labor erzeugtes Essen, Algenkulturen sowie die neuen digitalen Möglichkeiten sind im Trend. Internationale Branchenexperten postulieren, dass ein grundlegender Wandel der globalen Nahrungsproduktion notwendig ist. Die heutige Landwirtschaft sei aufgrund des hohen Wasserverbrauchs, der Landnutzung und des Schadstoffausstosses nicht nachhaltig. Wir reden also beim Alternative Food Segment von einem milliardenschweren Wachstumsmarkt mit immensen Zukunftschancen. Und genau in diesem Sektor positioniert sich die Beteiligungsgesellschaft Eat Beyond Global exzellent durch ein schon heute beeindruckendes Depot mit vielversprechenden Einzelinvestments in die Branchengrößen und die Marktführer von Morgen.







