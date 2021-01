---------------------------------------------------------------------------

Berlin - home24 SE ("home24", die "Gesellschaft") plant die Aufnahme der Börsennotierung ihres Tochterunternehmens Mobly S.A. im Novo Mercado von B3 (vormalig Wertpapierbörse von São Paulo), Brasilien. Heute erfolgte die zweite Einreichung des brasilianischen Wertpapierprospekts bei der zuständigen Finanzaufsichtsbehörde (Comissão de Valores Mobiliário) und nun werden die Aktien der Mobly S.A. in einem öffentlichen Angebot vom 13. Januar 2021 bis 3. Februar 2021 angeboten.



Hierfür ist geplant, das Grundkapital der Mobly S.A. von derzeit 69.452.866 Stammaktien um 37.037.038 neu auszugebende Stammaktien zu erhöhen sowie 1.610.306 Stammaktien der bisherigen Hauptaktionärin, VRB GmbH & Co. B-197 KG, einer Tochtergesellschaft von home24, zu platzieren, was zu einer indirekten Beteiligung von home24 an Mobly S.A. von 56,5 % führen würde. Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 5.797.102 Stammaktien aus dem Bestand der VRB GmbH & Co. B-197 KG. Bei vollständiger Ausübung dieser Mehrzuteilungsoption würde die Gesellschaft mit einer indirekten Beteiligung von 51,1 % an Mobly S.A. weiterhin Mehrheitsaktionärin bleiben.

Der Vorstand der Gesellschaft hat gestern der Festlegung der Preisspanne für den geplanten Börsengang der Mobly S.A. zugestimmt. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf BRL 17,00 bis BRL 23,50 je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis und das Platzierungsvolumen werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich zwischen dem 3. Februar 2021 und dem 11. Februar 2021 festgelegt.



Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Capital Market Compliance Officer

Ansprechpartner:

Philipp Steinhäuser, ir@home24.de



