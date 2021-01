Neu gegründete Semdor Pharma Gruppe wird zu einem der führenden Pharmaunternehmen für Betäubungsmittel und medizinischen Cannabis in Europa

Köln (ots) - Mit der Gründung der Semdor Pharma Group entsteht eine der

führenden Pharmagruppen in Europa, die sich auf Betäubungsmittel und

medizinisches Cannabis spezialisiert hat. Die Semdor Pharma Gruppe entsteht

durch den Zusammenschluss des deutschen Marktführers für Betäubungsmittel, der

PS Gruppe (einschließlich der Tochterunternehmen PS Pharma Services, PB Pharma

und PS Marketing & Outsourcing) und Cannamedical Pharma, dem führenden

unabhängigen Großhändler für medizinisches Cannabis in Deutschland.



Mit diesem Zusammenschluss bietet Semdor den europäischen Großhändlern,

Lieferanten und Apotheken die breiteste Palette an Betäubungsmitteln (sowohl

synthetische als auch natürliche) und den wichtigsten Akteuren im Bereich

Betäubungsmittel und medizinisches Cannabis die größte Auswahl an marktführenden

Dienstleistungen in den Bereichen Import, Handling, Verpackung und Formulierung

von Produkten.







Infrastruktur der beiden Unternehmen bei und schafft Synergien, um das Wachstum

zu beschleunigen. Das Management-Team von Semdor besteht aus David Henn, Dr.

Sylvia Gerke, Dr. Yvonne von Coburg sowie Marcel Mülders. Es vereint die

bestehenden Management-Teams der PS Gruppe und von Cannamedical Pharma. Dieser

Zusammenschluss bietet beiden Unternehmen Wettbewerbsvorteile, einschließlich

Synergien in den Bereichen Produktbeschaffung, Vertrieb und Distribution, sowie

Zugang zu Kapital, um das Wachstum zu fördern. Zudem ermöglicht der

Zusammenschluss, dass sich die Unternehmen besser auf ihr Kerngeschäft

konzentrieren und Wachstumschancen zu nutzen.



Dr. Sylvia Gerke, die seit drei Jahren als Direktorin für Qualität und

Fachpersonal der PS-Gruppe tätig ist und seit 25 Jahren eine führende Position

in der deutschen Pharmaindustrie innehat, wurde zur Geschäftsführerin aller

Einheiten der PS-Gruppe ernannt. Jan Van Ee, leitet seit 28 Jahren die

Geschäftsentwicklung der PS-Gruppe und bleibt als Co-Geschäftsführer von PS

Marketing & Outsourcing erhalten. Marcel Mülders, der seit zwei Jahren als Chief

Financial Officer für die PS Gruppe tätig ist, wird als CFO der Semdor Pharma

Group fungieren.



Dr. Gerke sagte: "Wir freuen uns, mit der Semdor Pharma Group das nächste

Kapitel unserer langfristigen Wachstumsstrategie zu beginnen, die langfristige

Infrastrukturinvestitionen zur Skalierung unserer bestehenden Geschäfte und

unseres Produktportfolios ermöglicht. Wir verpflichten uns, unseren Kunden in

der pharmazeutischen Industrie weiterhin den besten Service und das beste

Produktportfolio zu bieten."

