Bain weiterhin auf Erfolgskurs / Deutsch-Schweizer Führungsteam erweitert

München/Zürich (ots) - Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company

hat ihre Führungsmannschaft in Deutschland und der Schweiz einmal mehr

ausgebaut. Zum 1. Januar 2021 sind vier Berater in die Partnergruppe aufgenommen

worden: Dr. Maximilian Doms, Stephan Erni, Luca Fabris und Ingo Janisch.

International hat Bain zum Jahreswechsel insgesamt 54 neue Partnerinnen und

Partner an 25 Standorten ernannt.



"Trotz der Corona-Turbulenzen konnte Bain auch 2020 im deutschsprachigen Raum

zulegen und Marktanteile gewinnen", betont Bain-Deutschlandchef Walter Sinn.

"Das haben wir vor allem unseren starken Kundenbeziehungen und unseren

herausragenden Teams zu verdanken." Seit jeher fördert Bain konsequent eigene

Talente und bietet seinen Beraterinnen und Beratern einzigartige

Karrierechancen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die vier neuen Partner sind Experten in den Branchen Banken, Versicherungen,Gesundheitswesen, Industrie, Konsumgüter sowie Private Equity. Sie verfügen überumfassende Erfahrung unter anderem in den Bereichen M&A, Due Diligence undPortfoliostrategien, Unternehmenstransformation sowie Wertsteigerungs- undGeschäftsfeldstrategien. "Jede Krise ist auch eine Chance", so Sinn."Unternehmen, die Kosten und Liquidität im Griff haben, können jetzt anWettbewerbern vorbeiziehen oder diese übernehmen. Deshalb erweitern wir unserFührungsteam um genau diese Kompetenzen."Dr. Maximilian Doms ist seit 2008 bei Bain in München tätig. Er ist Mitglied derPraxisgruppe Private Equity und Experte für Due-Diligence-Prüfungen auf Käufer-und Verkäuferseite. Für Private-Equity-Beteiligungsunternehmen entwickelt erValue-Creation-Pläne und strukturiert M&A-Transaktionen. Doms arbeitet an derSchnittstelle von Industrie und Gesundheitswesen. In diesen Branchen hat der38-Jährige einige der größten Private-Equity-Transaktionen in Europa geleitetund unterstützt darüber hinaus führende deutsche Unternehmen bei ihrenM&A-Deals. Doms hat Internationale Betriebswirtschaftslehre an der UniversitätTübingen studiert und seine Doktorarbeit in Management und Strategie an der TUBerlin geschrieben.Stephan Erni ist 2016 bei Bain in Zürich gestartet. Er gehört der PraxisgruppeBanking an und unterstützt Bain-Kunden bei allen Aspekten von Gruppen- undGeschäftsfeldstrategien sowie beim Aufbau und bei der Weiterentwicklung vonGeschäfts- und Betriebsmodellen. Zudem managte er für große Universalbanken,internationale Vermögensverwalter, Geschäfts- und Hypothekenbanken komplexeM&A-Transaktionen, Carve-outs und Transformationen. Bevor der 41-Jährige zu Bainkam, war er zwei Jahre als Executive Director Group Structure Alternatives bei