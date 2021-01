DE30 testet Mitte der Handelsspanne

++ Europäische Märkte notieren leicht höher ++ DE30 testet die 50-Stunden-Linie in der Mitte der Handelsspanne ++ Deutsche Post hat die vorläufigen Ergebnisse für 2020 veröffentlicht ++



Die Aktienindizes in Europa notieren am Mittwoch leicht im Plus. Für den europäischen Vormittag sind keine wichtigen Wirtschaftsberichte geplant und die Rede von Christine Lagarde hat die Märkte nicht bewegt. Die EZB-Präsidentin wiederholte, dass die EZB bereit sei, weiter zu handeln, wenn die Wirtschaft es erfordere.

Der DE30 stoppte den gestrigen Rückgang am SMA200 (siehe Kreis) und konnte sich über der Preiszone bei 13.875 Punkten erholen. Die anschließende Aufwärtsbewegung wurde jedoch durch den SMA50 (grüne Linie) begrenzt und der Index begann in der Nähe des 38,2% Retracements der jüngsten Korrektur (Bereich um die 13.920 Punkte) zu schwanken. Ein Ausbruch über diese Zone könnte auf eine kurzfristige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und einen Test des kurzfristigen Widerstands im Bereich zwischen 13.980 Punkten und dem 61,8% Retracement (14.000 Punkte) hindeuten. Auf dem Chart ist eine Reihe von höheren Tiefs zu erkennen, die darauf hindeuten, dass die Bullen weiterhin im Vorteil sind. Sollte sich der Markt nach unten bewegen, könnte ein Bruch unter den SMA200 als Warnsignal gewertet werden.



Unternehmensnachrichten

Die Deutsche Post (DPW.DE) veröffentlichte die vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2020. Der Umsatz lag bei 66,8 Mrd. Euro, was einen Anstieg von 5% gegenüber 2019 bedeutet. Das EBIT in Höhe von rund 4,8 Mrd. Euro markiert einen Anstieg von über 16% gegenüber 2019. Die Ergebnisse in den Bereichen „Post & Parcel Delivery" und „Express" verbesserten sich am stärksten, während der Bereich „Supply Chain" einen Rückgang des Betriebsergebnisses um mehr als die Hälfte verzeichnete. Die Deutsche Post sagte, sie erwarte für das Gesamtjahr 2021 ein höheres EBIT als für das Gesamtjahr 2020 und prognostiziert für 2022 einen weiteren Gewinnanstieg.

Die Aktien von ProSiebenSat (PSM.DE) steht heute unter Druck. Die Rückgänge kamen, nachdem Bloomberg berichtete, dass KKR 11 Mio. Aktien von ProSiebenSat, oder 4,7% des Kapitals, zu einem Preis von mindestens 13,42 Euro pro Aktie verkaufen möchte.

Der Aktienkurs der Deutschen Post (DPW.DE) macht heute einen großen Sprung. Die Aktie ist über die obere Begrenzung des aufsteigenden Dreiecksmusters ausgebrochen und notiert über dem höchsten Tagesschlusskurs. Das Intraday-Allzeithoch liegt jedoch etwa 1,5% über dem aktuellen Kurs bei 43,41 Euro. Die Aktie hat in den letzten Monaten einige Fehlausbrüche über der Widerstandszone bei 41,70 Euro erlebt, aber dieses Mal gibt es solide Nachrichten, die die Rallye unterstützen. Quelle: xStation 5



