Und wieder hat es nicht geklappt: Am Freitag nahm die Deutsche Telekom Aktie Anlauf auf eine wichtige charttechnische Hinderniszone oberhalb von 15,45/15,54 Euro, drehte aber schon am unteren Ende des breiten Widerstandsbereichs nach unten ab. Zu einem ernsthaften Ausbruchsversuch kam es mit einem Verlaufshoch bei 15,45 Euro gar nicht erst. In den letzten beiden Tagen folgte eine leichte Kursschwäche, die die Aktie der Deutschen ...