Gröschls Mittwochskommentar: 02/2021

„Mutation, Schule, Lockdown: Entscheidung in den nächsten Tagen“ – so heute zu lesen auf orf.at mit dem Konterfei vom Anschober Rudi dahinter… Also: altes Spiel, neues Glück, so oder so ähnlich. In diesem Sinne darf ich uns allen ein von Herzen kommendes Profit Neujahr wünschen, wissend, dass die Finanzindustrie zwar keine Insel der Seligen ist, aber bisher recht gut durch den ganzen Schlamassel durchgekommen ist. Möge es so bleiben! Dass es einer Unzahl anderer nicht so gut ergangen ist, ist so bedenkenswert wie evident. Wie es mit der Seuche weitergeht lässt sich, blickt man sich überregional um, natürlich mit einer gewissen Unsicherheit, aber doch einigermaßen gut voraussagen, sollten sich die auftretenden Mutationen weiterhin in vergleichbaren, impfbaren Bahnen bewegen.

Die gute Nachricht dabei ist, Länder wie Israel, die USA usw werden das Gröbste wohl bis zum Sommer hinter sich haben. Goldman Sachs geht zum Beispiel von einer aktuellen, tatsächlichen Durchseuchung der US Bevölkerung von rund 30% aus. Mit einer vernünftig geplanten und logistisch einigermaßen effizient umgesetzten Impfstrategie wird man dem Wahnsinn also aller Wahrscheinlichkeit relativ bald gut beikommen. Hierzulande wird man das Gefühl allerdings nicht los, dass da eine Überraschung die andere jagt und die diversen Regierungen – leider scheint es nicht nur unsere zu sein – selbst bei, wie man meinen sollte, planbaren Aufgaben wie Distributionslogistik völlig im Trüben fischen. Das Positive ist, es besteht mit hin noch Performancepotential nach oben. :-)

Was erwarten wir also von 2021? – Ein Abebben der Pandemie Richtung Q2, 3 und 4, je nach regionalem Management. Wiederholtes Auftreten kurzfristiger Euphorieherde, wo Nachholbedarf gedeckt wird, persistierende Outperformance von Quality-Value, zunächst langsam steigende Inflation im Paarlauf mit steigenden Renditen am langen Ende und – und das wird uns nicht erspart bleiben – irgendwann eine Abrechnung, was uns das ganze Drama eigentlich gekostet hat. Da wird’s wohl dann sehr davon abhängen wie das Ergebnis verkauft wird und wie sehr der Markt bereit ist, sich ins eigene Tascherl zu lügen. Dass man die Hand, die einen füttert nicht beißen soll, wissen wir seit Lehmann. Das Interesse keine (Finanzmarkt)Katastrophe herbeizuführen, dürfte also ein allgemein großes sein, aber ob das reicht wird sich weisen…