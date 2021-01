Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Vorsitzkandidat Norbert Röttgen lehnt die Unterteilung der Parteitagsdelegierten in Lager ab. "Ich spreche jeden Delegierten an. Ich glaube auch nicht, dass die Delegierten es mögen, dass manche glauben, sie könnten über die Delegierten als Lager verfügen", sagte Röttgen in der Sendung "Frühstart" von RTL und n-tv.