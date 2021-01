Anlass der Studie: Managementinterview

12.01.2021 - Interview mit der tick Trading Software AG

'Die Vollausschüttung ist Teil unserer Satzung, Dividendenvorschlag: 2,01 EUR je Aktie'



Mit der Gründung der tick Trading Software AG (tick-TS) im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner, Matthias Hocke und weitere Unternehmer aus der Finanzindustrie die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen zum Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur und eine TBMX White Label App sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA- Vorschriften das Portfolio des Unternehmens. Mit ihrem umfassenden Leistungsangebot adressiert der Spezialsoftwareanbieter insbesondere Banken und Finanzdienstleister (Finanzintermediäre).



tick-TS hat vor wenigen Wochen die Prognose für das Geschäftsjahr 2020/2021 bekannt gegeben. Das Management des Unternehmens erwartet für diese Geschäftsperiode einen Jahresüberschuss in einer Spanne von 1,80 bis 2,10 Mio. EUR. Vor diesem Hintergrund haben wir die Chance genutzt, um mit Carsten Schölzki, dem Vorstand des Spezialsoftwareanbieters, zur aktuellen Geschäftsentwicklung, Strategie und zu den Perspektiven des Unternehmens ein Interview zu führen.



GBC AG: Der Finanzsektor wird seit geraumer Zeit durch eine verstärkten Regulierung, eine zunehmenden Digitalisierung und einen verstärkten Börsenhandel geprägt? Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund das aktuelle Marktumfeld und den Markt für Ihr Unternehmen?

Carsten Schölzki: Die Corona Krise hat die generelle Digitalisierung beschleunigt. Die dadurch ausgelöste hohe Volatilität an den Börsen, im Zusammenhang mit den inzwischen sehr simplen digitalen Möglichkeiten des Handelns hat immer mehr Menschen zu Aktienhändlern gemacht. Es gibt alte und neue Spieler am Markt, die sich verstärkt um die Privatinvestoren kümmern wollen. Diese brauchen eine Anbindung an die Märkte, sowie auch eine Anbindung an eine Abwicklungsbank, vielleicht auch ein Frontend. So sehen wir darüber hinaus auch großes Potential in unserer White Label App.