Deutsche Mittelstandsfinanz berät Veräußerung der frobese GmbH an die norwegische Data Respons AS

Frankfurt (ots) - Die auf Unternehmensverkäufe und Nachfolgeregelungen im Mittelstand spezialisierte Deutsche Mittelstandsfinanz ( http://www.dmfin.com ) aus Frankfurt hat die Gesellschafter der frobese GmbH, Hannover, bei der Veräußerung ihrer Geschäftsanteile an die Data Respons AS, Høvik, Norwegen, einer Tochter des belgisch-französischen IT-Konzerns AKKA Technologies SE, beraten. Deutsche Mittelstandsfinanz war im Rahmen der Transaktion als exklusiver M&A-Berater für die Gesellschafter der frobese GmbH tätig.

Die frobese GmbH ist ein führender IT-Dienstleister für Banken und Versicherungen in Norddeutschland. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehören Softwareentwicklung, Business Intelligence, IT-Fachberatung sowie die Organisation, der Rollout und der Betrieb komplexer IT-Infrastrukturen. Mit ihrer Tochtergesellschaft frobese IT AKADEMIE GmbH verfügt frobese über eine eigene Personalentwicklungsgesellschaft.