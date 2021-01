Kristin van der Sande neue Partnerin bei Heidrick & Struggles

München (ots) - Kristin van der Sande (44) ist seit kurzem Mitglied desBerater-Teams der internationalen Personalberatung Heidrick & Struggles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2570695-1&h=4197568743&u=http%3A%2F%2Fwww.heidrick.com%2F&a=Heidrick+%26+Struggles) (Nasdaq: HSII) in Deutschland. Als Partneringehört Frau van der Sande der globalen Technology & Services Practice an.Kristin van der Sande ist darauf spezialisiert, zusammen mit ihren Klienten überneue Besetzungen die digitale Transformation und weitere innovative Themen inUnternehmen der Technologie und Consumer Internet Industrie voranzutreiben. Sieist dabei auch für Portfoliounternehmen von Venture Capital und Private EquityInvestoren aktiv. Kristin van der Sande ist für ihre nationalen wieinternationalen Klienten vom Frankfurter Büro von Heidrick & Struggles austätig.Nach dem Beginn ihrer beruflichen Laufbahn beim Zweiten Deutschen Fernsehen(ZDF) arbeitete Frau van der Sande bereits von 2005 an für zwei Jahre beiHeidrick & Struggles. Anschließend durchlief Frau van der Sande Stationen beiHeads! und zuletzt als Partnerin von Odgers Berndtson, bevor sie nun mitinsgesamt 15jähriger Erfahrung im Executive Search zu Heidrick & Struggleszurückkehrt.Frau van der Sande studierte Politologie in Berlin und erwarb zusätzlich einenMBA in Medienwissenschaften.Dr. Nicolas von Rosty, seit Anfang dieses Jahres Deutschlandchef von Heidrick &Struggles, sagt: "Ich freue mich sehr, dass Frau van der Sande unsereBeraterkompetenz in den Feldern Software und Consumer Technology verstärkt. Mitihrem modernen und internationalen Profil passt sie bestens zu uns. Wirbeabsichtigen auch weiterhin, mit der Berufung von weiblichen Beraterinnen nebenzusätzlichem Know-how auch die Diversität unseres Teams in Deutschlandauszubauen."Mehr Informationen: http://www.heidrick.comPressekontakt:Dr. Nicolas von RostyManaging Partner DeutschlandTel.: +49 89 998110eMail: mailto:nvonrosty@heidrick.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32539/4810646OTS: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG