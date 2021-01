Wiesbaden (ots) - Einladung zur Online-Pressekonferenz "Landwirtschaft im Wandel

- erste Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020"



am Donnerstag, den 21. Januar 2021



als Livestream aus Wiesbaden auf www.destatis.de





Beginn: 10:00 UhrMitwirkende:- Christoph Unger, Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes- Cora Haffmans, Leiterin des Referats "Landwirtschaft" im Statistischen Amt fürHamburg und Schleswig-Holstein- Jasmin Singer, Leiterin der Gruppe "Land- und Forstwirtschaft, Fischerei" imStatistischen Bundesamt- Carsten Schreiner, Leiter des Referats "Agrarstrukturen und Betriebsregister"im Statistischen Bundesamt- Florian Burg, Pressesprecher des Statistischen BundesamtesIn der Pressekonferenz stellt das Statistische Bundesamt (Destatis) gemeinsammit dem Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein die ersten,vorläufigen Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020 vor. Die rund 270 000Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland haben zum ersten Mal nach 2010 wiederim Rahmen einer Landwirtschaftszählung detailliert Auskunft über ihre Betriebegegeben. Mit dieser aktuellen Bestandsaufnahme des landwirtschaftlichen Sektorsin Deutschland können unter anderem folgende Fragen beantwortet werden:- Hat sich der Strukturwandel hin zu weniger und größeren landwirtschaftlichenBetrieben weiter fortgesetzt?- Gab es im letzten Jahrzehnt spürbare Veränderungen bei der Tierhaltung, dieauf größeres Tierwohl abzielen?- Wie weit vorangeschritten ist die Umstellung auf den Ökolandbau?- Wie hat sich die Arbeitssituation in den landwirtschaftlichen Betriebenentwickelt?- Mit welchen zusätzlichen Tätigkeiten verbessern die landwirtschaftlichenBetriebe aktuell am häufigsten ihr betriebliches Einkommen aus derPrimärproduktion?WICHTIGE HINWEISE: Die Pressekonferenz wird aufgrund der aktuellenPandemiesituation ausschließlich auf www.destatis.de live im Internetübertragen. Eine Teilnahme vor Ort ist nicht möglich! Der Livestream wird direktauf der Startseite der Destatis-Homepage verlinkt und um ca. 9.55 Uhrfreigeschaltet. Eine Akkreditierung bzw. Registrierung wird für den Zugang zumLivestream nicht benötigt. Fragen an das Podium können über das Eingabefeldunterhalb des Videofensters gestellt werden. Die Fragen werden dann am Ende derPressekonferenz beantwortet.Florian BurgStatistisches Bundesamt, PressestelleTelefon: +49 (0) 611 / 75 23 76Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4810651OTS: Statistisches Bundesamt