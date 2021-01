Wie Unternehmen den Wandel der Arbeitswelt gestalten

--------------------------------------------------------------

Zur Studie

https://ots.de/uOGt85

--------------------------------------------------------------



München (ots) - Die Unternehmen in Deutschland, aber auch in vielen anderen

Ländern der Welt, reagieren auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie mit

weitreichenden Restrukturierungen und einem grundsätzlich neu ausgerichteten

People Management. Das ist das Ergebnis des aktuellen Human Capital Trend

Reports. Nachdem sich viele Firmen im Frühjahr und Sommer vor allem darauf

konzentriert haben, die aktuelle Situation durchzustehen, nutzen sie die

Herausforderung jetzt als Chance, um mit strukturellen Neuausrichtungen gestärkt

aus der Krise hervorzugehen. Die Umfrageergebnisse weisen darauf hin, dass viele

Unternehmen diese kontinuierlichen Disruptionen als neuen Normalzustand

definieren.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Mehr als 60 Prozent der Befragten gaben an, dass sie die Aufgaben undTätigkeiten in ihrem Unternehmen völlig neu denken wollen. Vor der Covid-Krisehatten dies lediglich 29 Prozent der Befragten geplant. Für eine große Mehrheitder Befragten (45%) ist der wichtigste Schritt dabei die Einführung einerUnternehmenskultur, die Wachstum, Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeitin besonderem Maß fördert. Die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter (41%) und dieNutzung neuer Technologien (35%) steht für viele Entscheider ebenfalls anvorderster Stelle."Hier zahlt sich der flexible Einsatz von Mitarbeiter-Teams in der Hochphase derPandemie aus", sagt Maren Hauptmann, Partnerin und Leiterin Human Capital beiDeloitte. "Unternehmen können von dieser Erfahrung profitieren, wenn sie ihreTeams durch den gezielten Einsatz smarter Technologien langfristig stärken unddiese dabei als Teil des Teams begreifen."Der Deloitte Human Capital Trends Report ist die größte globale Feldstudie zuPeople-Themen und erscheint seit 2010. Für die aktuelle Ausgabe "The socialenterprise in a world disrupted" hat Deloitte Ende vergangenen Jahres 6.000Führungskräfte und Manager in 99 Ländern befragt, von denen rund 1.200 derGeschäftsführung oder dem Vorstand angehören. In Deutschland wurden rund 360Unternehmensvertreter befragt.Die fünf entscheidenden HR-Trends für das Jahr 2021Der Report stellt fünf entscheidende Entwicklungen fest:- Unternehmen lösen sich vom eng definierten Prinzip der Work-Life-Balance, beidem Erholung als Ausgleich nach Ende des Arbeitstages verstanden wurde.Stattdessen arbeiten Unternehmen daran, Arbeit und Arbeitsort so zu gestalten,dass größtmögliches Wohlbefinden möglich ist.