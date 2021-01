Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

IPO Home 24 bringt brasilianische Tochter Mobly an den Markt Der Möbelhändler Home24 kommt mit dem Börsengang seiner brasilianischen Tochter Mobly voran. Der Vorstand habe am Dienstag der Preisspanne von 17,00 bis 23,50 Brasilianischen Real (2,57 bis 3,55 Euro) zugestimmt, teilte Home24 am Mittwoch in Berlin …