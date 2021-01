Homeoffice in der Pandemie: Grüne wollen mehr Druck auf Arbeitgeber

(Leadsatz neu gefasst)



BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um Homeoffice in der Pandemie wollen die Grünen im Bundestag den Druck auf Arbeitgeber erhöhen. "Dort, wo es möglich ist, müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verpflichtet werden, Homeoffice zu erlauben", sagte die Fraktionsvorsitzende Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wer von zuhause arbeiten kann und will, muss das sofort tun können."

Während viele Unternehmen vorbildlich handelten, berichteten immer noch zu viele Angestellte, dass ihnen ohne Not die Möglichkeit zum Arbeiten daheim verweigert werde, so Göring-Eckardt. Bisher gibt es lediglich eine dringliche Aufforderung an Arbeitgeber, Homeoffice wo möglich zu genehmigen. "Von Appellen allein lassen sich bisher uneinsichtige Arbeitgeber nicht beeindrucken. Wer das nicht kann, muss auf seiner Arbeitsstelle den bestmöglichen Schutz erhalten", sagte Göring-Eckardt.