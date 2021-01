Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag leichte Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.905 Punkten berechnet.Dies entspricht einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Marktbeobachtern zufolge legen die Anleger aktuell eine Verschnaufpause ein. Unter anderem warten sie demnach auf die anstehende US-Berichtssaison. An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von Bayer, der Deutschen Post und von RWE. Am Ende der Liste rangieren die Aktien von Delivery Hero, Continental und der Deutschen Bank.Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich zugelegt und mit einem Stand von 28.456,59 Punkten geschlossen (+1,04 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,2174 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8214 Euro zu haben.