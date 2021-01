Großaktionäre kündigen verpflichtendes Übernahmeangebot an - Angebotspreis unseres Erachtens unattraktiv



SMT Scharf wurde am Montag darüber informiert, dass der langjährige Großaktionär Shareholder Value durch Ausweitung seiner Aktionärsvereinbarung mit anderen Parteien die kapitalrechtliche Kontrolle über den Konzern gewonnen hat und folglich ein Pflichtangebot zum Erwerb aller ausstehenden Inhaberaktien abgeben wird. Den in diesem Zusammenhang angesetzten Preis erachten wir als unattraktiv und empfehlen die Aktie daher unverändert zum Kauf.



Offerte dürfte Aktionärsstruktur nicht substanziell verändern: Die Aktionäre Shareholder Value Beteiligungen AG, Share Value Stiftung und Frau Christiane Weispfennig koordinieren ihre Stimmrechte bereits seit 2014 im Rahmen eines gemeinsamen Pools und halten schon seit längerer Zeit einen Anteil von > 25% an SMT Scharf. Durch den jüngst erfolgten Beitritt des Aktionärs Dr. Helmut Fink (Aufsichtsratsvorsitzender der Shareholder Value Beteiligungen AG) zu der Vereinbarung wurde nunmehr die 30%-Schwelle überschritten (30,24%), wodurch das Konsortium ein verpflichtendes Übernahmeangebot ohne Mindestannahmeschwelle abgeben muss. Die Privatpersonen Frau Weispfennig und Herr Dr. Fink werden dabei auf Antrag von der Erwerbspflicht befreit. Der Angebotspreis soll nach Angaben des Bieters dem gesetzlichen Mindestniveau entsprechen, das angesichts von Vorerwerben in den letzten sechs Monaten bei voraussichtlich 8,22 Euro pro Aktie liegt (vorbehaltlich der Bestätigung durch die BaFin). Dieser Preis würde einen Discount von ca. 8% zum letzten Schlusskurs seit Veröffentlichung der Meldung implizieren und in deutlicher Diskrepanz zu dem von uns ermittelten Fair Value der Aktie stehen. In Kombination mit dem bevorstehenden operativen Turnaround, der mit der in China ab diesem Jahr verpflichtenden Umsetzung der neuen Emissionsrichtlinie 'China III' und dem damit einhergehenden substanziellen Erlöspotenzial für SMT Scharf u.E. visibel ist, erscheint das Angebot nicht attraktiv. Folglich erwarten wir, dass die Möglichkeit zur Andienung nur in geringem Maße genutzt und die Aktionärsstruktur nicht massiv beeinflusst wird.

