New Mobility Report E-Autoabsatz in Deutschland steigt kräftig; Panasonic arbeitet an kobaltfreier Batterie Berlin / Tokio 13.01.2021 - Der Absatz von E-Autos ist im vergangenen Jahr kräftig gestiegen. Im vierten Quartal lag der Anteil von Autos mit Steckern bei mehr als einem Fünftel. Panasonic will in zwei bis drei Jahren eine kobaltfreie Batterie für …