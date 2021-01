Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt / München / Düsseldorf (ots) -- Die zeitliche und inhaltliche Beanspruchung durch übernommeneAufsichtsratsmandate ist deutlich angestiegen. Dabei spielt dieDigitalisierung eine wichtige Rolle. Gleichzeitig führen großeUnternehmensskandale vor Augen, dass die Haftungsrisiken für Aufsichtsräte beiPflichtverletzungen mindestens ebenso stark zugenommen haben.- Mehr als ein Drittel der Aufsichtsräte (35 Prozent) sind mittlerweile Frauen,die gesetzlich vorgeschriebene Frauenquote wird weitgehend erfüllt.Das beherrschende Thema der vergangenen Jahre in den Aufsichtsräten war die seit2016 gesetzlich vorgeschriebene Frauenquote. Spencer Stuart, eines der Top dreiExecutive-Search- und Leadership-Advisory-Unternehmen weltweit, analysiert mitdem "Board Index", wie sich die Aufsichtsratsarbeit und die Governance inrelevanten Unternehmen verändert und weiterentwickelt. Dazu untersucht SpencerStuart weltweit und in Deutschland alle DAX-30-Unternehmen sowie 38 Unternehmenaus M-DAX, S-DAX und Tec-DAX nach fest definierten Kriterien. Aktuell zeigtsich: Bei der Erfüllung der Frauenquote sind die Unternehmen im Vergleich zu2018 nochmals einen Schritt vorangekommen. Insgesamt stieg der Anteil von Frauenvon 32 Prozent auf 35 Prozent aller Mandate weiter an. Damit erfüllenmittlerweile 90 Prozent der Unternehmen die gesetzliche Vorgabe.Nur wenige Frauen sitzen dem Aufsichtsrat vorTrotz dieser erfreulichen Entwicklung dominieren weiterhin eindeutig Männer diedeutschen Aufsichtsgremien. Nur bei wenigen Unternehmen sind mehr Frauen imAufsichtsrat als das Gesetz vorschreibt. Unter den untersuchten Unternehmenbefinden sich zudem nur fünf mit einer Frau an der Aufsichtsratsspitze. "Diegesetzliche Frauenquote hat sich bei der Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden nochnicht stark ausgewirkt", sagt Dr. Claudia Schütz, Mitglied der deutschen BoardPractice von Spencer Stuart. "Wir gehen aber davon aus, dass sich dies in denkommenden Jahren mit der wachsenden Erfahrung weiblicher Aufsichtsräte ändernwird. Immerhin ist die Zahl der weiblichen Vorsitzenden im Vergleich zu 2018bereits von drei auf fünf angestiegen." Im DAX-30 hat mit Henkel nur einUnternehmen eine Frau an der Spitze des Aufsichtsgremiums.Weniger Mitglieder, mehr Sitzungen und Ausschüsse"Gleichzeitig sind insbesondere im längerfristigen Vergleich dieKontrollpflichten und Anforderungen an die Aufsichtsräte substanziellangestiegen", sagt Ralf Landmann, Deutschland-Geschäftsführer von SpencerStuart. Das lässt sich zum einen mit der Zahl der jährlichen Sitzungen belegen,