Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand der Bohrungen im Bereich der Goldentdeckung Hemi, die 60 km von Port Hedland, Western Australia, entfernt liegt. Die wichtigsten Punkte:

- 92 m mit 1,3 g/t Au ab 124 m in HERC424.

- 50 m über dem vorherigen Abschnitt von 92 m mit 1,3 g/t Au in HERC233D. - 67 m mit 1,6 g/t Au ab 119 m in einem Gesamtabschnitt von 93 m mit 1,2 g/t Au ab 110 m in HERC421.

- 66,7 m mit 1,4 g/t Au ab 198,3 m in einem Gesamtabschnitt von 145,7 m mit 0,9 g/t Au ab 198,3 m in HERC402D.

- Sichtbares Gold wurde zuvor aus HERC402D gemeldet.

- 25 m mit 2,1 g/t Au ab 268 m in einem Gesamtabschnitt von 90 m mit 1,0 g/t Au ab 210 m in HERC425.

- Bohrung endet in vererztem Horizont - Verlängerung mittels Kernbohrung geplant.

- 20,9 m mit 1,9 g/t Au ab 369,0 m in einem Gesamtabschnitt von 133,4 m mit 0,7 g/t Au ab 256,5 m in HERC299DW1:

- Die Vererzung wurde bis auf ungefähr 350 m vertikale Tiefe überprüft und bleibt in der Tiefe offen.

- 6 m mit 5,9 g/t Au ab 99 m in HERC426.

- Falcon bleibt in der Tiefe offen, die RC- und Kernbohrungen werden fortgesetzt.

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

De Greys Managing Director, Glenn Jardine, kommentierte: "Die neuesten Ergebnisse aus Falcon zeigen den konstant hohen Goldgehalt dieser Zone über eine Streichlänge von 1.000 m und bis zu einer Tiefe von mindestens 350 m. Die Vererzung bleibt in Fallrichtung, in dieser Streichrichtung und in einigen Sektionen entgegen der Fallrichtung offen. Bohrungen werden die Vererzung in Falcon weiter ausdehnen, um Mitte 2021 eine Ressource abgrenzen zu können.

Das Unternehmen hat sein Bohrprogramm mit acht Bohrgeräten vor Ort wieder aufgenommen - zwei Aircore-Bohrgeräte, drei RC-Bohrgeräte und drei Kernbohrgeräte. Neben der Abgrenzung der bestehenden Zonen in Hemi werden die Aircore- und RC-Bohrungen schrittweise auf bekannte und neue Intrusionsziele im gesamten Gebiet Hemi ausgeweitet."







