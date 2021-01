Der Frühlingskatalog ist da / eismann führt zwei neue Produktlinien mit Bio- und Feinkostlebensmitteln ein

Mettmann (ots) - Eismann hat im neuen Katalog für die Frühjahrssaison sein

Sortiment neu geordnet. Unter dem Namen "ennera" fasst der Tiefkühlspezialist

nun Waren zusammen, die zu einer bewussten Ernährung passen. Das sind sowohl

Bio- und Fleischersatzprodukte als auch gluten- und laktosefreie Lebensmittel.

Darüber hinaus werden Feinkostlebensmittel wie Gewürze, Öle, Aufstriche oder

Weine fest ins Sortiment aufgenommen. Künftig tragen alle Lebensmittel, die

keinen Platz in der Tiefkühltruhe benötigen, die Bezeichnung "finezza". Daneben

wird das Eissortiment um zwei besondere Sorten erweitert, die auf vielfachen

Kundenwunsch entwickelt wurden.



Bewusst genießen mit ennera-Produkten





Unter der Untermarke "ennera" fasst eismann ab sofort Waren zusammen, die sichan Menschen mit bewussten Ernährungsgewohnheiten richten. Wer zum Beispiel beimEinkaufen auf Nachhaltigkeit achtet, kann aus Lebensmitteln wie Frikadellen,Bratwürsten oder Garnelen wählen, die mit dem Bio-Label der Europäischen Unionzertifiziert sind. Auch für Kunden, die eine vergleichbare Alternative zuFleisch suchen, ist gesorgt. Ihnen bietet der Tiefkühlspezialist Leckerbissenwie veganes Knusperschnitzel oder vegetarisches Pulled-Chicken, die das V-Labelfür fleischfreie Produkte tragen. Daneben wird auch das Sortiment der gluten-und laktosefreien Produkte erweitert. Ursprünglich war die Produktlinie ennerafür Artikel konzipiert, die sogenannte "Superfoods" enthalten. Die beliebtestenProdukte dieser Kategorie werden weiterhin unter ennera und mit Innovationenergänzt."Immer mehr Menschen ernähren sich sehr bewusst und legen vor allem viel Wertauf Nachhaltigkeit", sagt Elmar Westermeyer, Geschäftsführer von eismann. "Mitunserer Überarbeitung der Produktlinie ennera haben wir für unsere Kunden einedazu passende Mischung zusammengestellt, die viel Abwechslung bietet.Grundsätzlich haben wir bei all unseren Produkten das Wohl von Menschen, Tierenund Umwelt im Blick."finezza-Produkte verleihen Gerichten das kulinarische ExtraUnter dem Namen "finezza" finden eismann-Kunden künftig alle Waren, die nicht indie Tiefkühltruhe müssen. Dazu gehören zum Beispiel Gewürze wie brasilianischerBelem-Pfeffer oder die Bio-Mischungen "Curry India" und "MediterraneKräutersymphonie". Hinzu kommen leckere Fruchtaufstriche in denGeschmacksrichtungen Apfel-Sanddorn und Erdbeer-Tonkabohne. In der Produktweltsind darüber hinaus auch erlesene Weine, aromatisches Olivenöl sowie feinerWeißwein- und Balsamicoessig enthalten."Kleinigkeiten können einem Gericht das kulinarische Extra verleihen", sagtWestermeyer. "Mit finezza bieten wir unseren Kunden künftig ganzjährige undsaisonale Feinkost-Highlights von herzhaft bis süß, die für besondereGeschmackserlebnisse sorgen. Alle Produkte wählen wir sorgfältig und mitbesonders viel Liebe zum Detail aus. Und werden unsere Kunden immer wieder mitneuen Highlights überraschen."Kunden wünschen sich neue EissortenÜber 1.000 Teilnehmer schlugen im letzten Jahr beim Wettbewerb "#DeinEis" voneismann neue und außergewöhnliche Eissorten vor. Inspiriert durch dieseVorschläge wurden zwei neue Sorten entwickelt: "Cream Caramel & Almond"überzeugt durch den intensiven Geschmack von flüssiger Karamellsauce undkaramellisierten Mandeln, "Cookie Dough & Brownie" enthält besonders große undvielen Cookie Dough- und Browniestückchen.Über eismann:Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedient seit über 40Jahren Kunden in ganz Deutschland, die Genuss und Qualität schätzen. Mehr als800 selbstständige Handelsvertreter und mehr als 400 Mitarbeiter kümmern sich umihre Kunden und die bequeme Versorgung mit hochwertigen Eis- undTiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, imOnlineshop oder über den Katalog angeboten.Pressekontakt:eismann Tiefkühl-Heimservice GmbHPatrick SchöweTelefon: +49 (0) 2104 219 846E-Mail: mailto:presse@eismann.deFaktenkontor GmbHDennis LindTelefon: +49 (0) 40 253185129E-Mail: mailto:Dennis.Lind@faktenkontor.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/82724/4810802OTS: eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH