Accuity bringt Bankers Almanac Enhanced Due Diligence zur Automatisierung von Risikobewertungen für KYC-Verfahren über Finanzpartner auf den Markt

Mehr Transparenz durch Bereitstellung einer detaillierten Dokumentation des Risikoermittlungsverfahrens nebst elektronischen Prüfnachweisen aller ergriffenen Maßnahmen

Automatisierung der KYC-Verfahren in Bezug auf Finanzpartner sowie des Screenings hinsichtlich Finanzkriminalität über eine einzige Benutzeroberfläche

Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) für das KYC-Verfahren durch Rationalisierung der Systeme und Reduzierung manueller Aufgaben

Der Druck der Aufsichtsbehörden auf die Finanzdienstleistungsbranche nimmt weiter zu. Die FinCEN-Dateien, eine an die Öffentlichkeit gelangte Sammlung Tausender Berichte über verdächtige Aktivitäten im Jahr 2020, erinnerten eindringlich an die Rolle der Finanzinstitute als Torwächter des Finanzsystems und zeigten, dass die Banken noch mehr unternehmen müssen, um etwaige Finanzkriminalitätsrisiken auf effizientere Weise zu melden. Allerdings nehmen Compliance-Aufgaben die Ressourcen der Banken relativ stark in Anspruch und stellen ein erhebliches Handicap dar: 76 Prozent aller Finanzinstitute empfinden umständliche Prozesse als Herausforderung bei der Durchführung von KYC-Verfahren, so die Ergebnisse der Umfrage von Accuity zum Thema KYC.