Frankfurt am Main/ München (ots) -- Der Lieferdienst Wolt bietet seinen Service neben Berlin jetzt auch inFrankfurt a.M. und München an. Erst vor wenigen Monaten im August 2020 ist dasfinnische Technologieunternehmen in den deutschen Markt - in Berlin -eingestiegen. Der Start in Berlin war der erfolgreichste und schnellste in derGeschichte von Wolt.- Wolt startet in Frankfurt am Main mit 70 Partnerrestaurants, darunter sind"Best Woscht in Town", "MoschMosch" und "FIVE GUYS". In München beginnt Woltseinen Service, der sich aktuell noch in der Testphase befindet, mit rund 60Restaurantpartnern wie zum Beispiel "Ruff's Burger", "Fugazi" und "The HutongClub".- Tim Nilsson ist jetzt General Manager Germany von Wolt. Der Unternehmer ausSchweden mit finnischen Wurzeln hat über 15 Jahre Erfahrung in der BerlinerStart-Up Szene." Erst seit wenigen Monaten sind wir im deutschen Markt aktiv und bedienenunsere ersten Kunden in Berlin. Die Menschen und Restaurants vor Ort haben uns -trotz der schwierigen Zeit - sehr herzlich willkommen geheißen, und es ist unseine Freude, heute bekannt zu geben, dass wir unseren Service nun auch in denStädten Frankfurt am Main und München anbieten. Frankfurt und München sindgeschäftige Städte in Deutschland mit großartigen Restaurantszenen. Wir hoffen,dass wir beide Städte ein klein wenig lebenswerter machen können, indem wirhelfen, die besten Restaurants in kürzester Zeit zu den Menschen nach Hause zubringen. " Miki Kuusi, CEO und Mitgründer von Wolt.Ab heute bietet der finnische Essenslieferant Wolt seinen Service auch in dendeutschen Städten Frankfurt am Main und München an. Erst vor wenigen Monaten istder Food Delivery Service in Deutschland - in der Hauptstadt Berlin - gestartet.Seitdem wächst die Anzahl der Bestellungen stetig.Zu Beginn arbeitet Wolt mit 70 Restaurants in Frankfurt a.M. zusammen, die überdie Wolt-Kuriere Kunden mit Essen beliefern werden. Unter den Restaurants inFrankfurt sind "Best Woscht in Town", "MoschMosch" und "FIVE GUYS". In Münchenbeginnt Wolt seinen Service, der sich aktuell noch in der Testphase befindet,mit bekannten Restaurants wie "Ruff's Burger", "Fugazi" und "The Hutong Club".Insgesamt startet Wolt in München mit rund 60 Partnerrestaurants. Wolts Ansatzist es, so lokal wie möglich zu arbeiten, da jeder Markt individuelleHerausforderungen mit sich bringt. Deshalb arbeitet Wolt mit lokalen Teamszusammen, die die Bedürfnisse der Kunden, der Kultur und der Gastronomie vor Ortkennen. "In unserer Branche hängt alles von der Balance zwischen dem Kunden, demRestaurant und dem Kurier ab. Wir konzentrieren uns darauf, ein großartiger