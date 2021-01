---------------------------------------------------------------------------

Xlife Sciences AG: Bekanntgabe Kapitalerhöhung «Private Placement»

Die Xlife Sciences AG beschliesst per Verwaltungsratsbeschluss vom 13.01.2021 eine limitierte Kapitalerhöhung «Private Placement» aus genehmigtem Kapital (Generalversammlungsbeschluss vom 12.09.2019) über 180'000 Aktien. Die Preissetzung orientiert sich hierbei am Durchschnittskurs der letzten 30 Handelstage der Xlife Sciences Aktie. Die Xlife Sciences AG wird damit ihr Projektportfolio weiter ausbauen und diversifizieren sowie ihre Technologieplattformen erweitern, um damit weitere Synergieeffekte zu schaffen. Zudem sollen in weitere Mitarbeiter in den Bereichen Forschung und Entwicklung investiert werden.

Über die Xlife Sciences AG



Die Xlife Sciences AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Fokus auf der Wertentwicklung erfolgsversprechender Technologien im Life-Science-Bereich. Das Unternehmen schlägt die Brücke von Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten. Zusammen mit industriellen Partnern oder universitären Einrichtungen führt das Unternehmen Projekte nach einer Erfindungsmeldung oder Ausgründung durch die Proof of Concept-Phase. Die Xlife Sciences AG ermöglicht damit ihren Investoren einen sehr frühen und direkten Einstieg in die Weiterentwicklung von innovativen und zukunftsorientierten Technologien. Weitere Informationen: www.xlifesciences.ch



Auskünfte an Medienschaffende:

Oliver R. Baumann, CEO Xlife Sciences AG, Tel.+41 44 385 84 60, oliver.baumann@xlifesciences.ch



