Lars Lehne wird CEO der Incubeta-Gruppe

Lars Lehne wurde zum Group CEO von Incubeta berufen, der unabhängigen Gruppe für digitale Marketingdienstleistungen. Der frühere CEO der SYZYGY AG wird den Gründer Alan Lipschitz ablösen, dessen Unternehmen Interface 2011 die Akquisition von IncuBeta Holdings vorgenommen hat. Alan wird die Rolle des Vorsitzenden des Verwaltungsrates (Chairperson of the Board of Directors) bei Incubeta übernehmen.

Lehne bringt mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung mit. Vor Incubeta führte er vier Jahre als Global CEO die Geschäfte von SYZYGY, einer börsennotierten WPP-Tochter. Davor war er sieben Jahre bei Google als Country Director Agency DACH tätig und hatte in dieser Funktion maßgeblichen Anteil am Wachstum und der Position des Tech Riesen in Deutschland . Lehne hatte zudem verschiedene leitende Positionen in Agenturen inne, darunter GroupM, Maxus, Carat und CIA.