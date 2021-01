Anlegerverlag Was ist bloß bei SMA Solar los? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 13.01.2021, 13:32 | 46 | 0 | 0 13.01.2021, 13:32 | Foto: www.anlegerverlag.de SMA Solar-Aktionäre waren heute echtes Bärenfutter. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Minus von rund fünf Prozent. Diese Negativ-Performance reicht für den unangefochtenen letzten Platz. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt? Download-Tipp: Pünktlich zum anstehenden Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2021 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen. Trotz der aktuellen Verluste sieht es noch ganz gut aus. Da die nächste entscheidende Hürde nach wie vor greifbar ist. Schließlich genügt ein Anstieg von rund sechzehn Prozent für ein neues Monatshoch. Dieser Hochpunkt wurde bei 71,80 EUR ausgelotet. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen. Antizyklisch handelnde Anleger denken möglicherweise über einen Kauf nach. Immerhin bekommen sie einen kräftigen Discount. Bearish eingestellte Börsianer erhalten heute dagegen kräftig Rückenwind. Fazit: Wie geht es bei SMA Solar jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer