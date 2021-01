Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.01.2021

Kursziel: 2,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Maßnahmen zur Umstrukturierung lassen positiv auf 2021 blicken

Die Aktie von MS Industrie pendelt seit Monaten in einem Seitwärtskorridor. Wir haben mit CEO Dr. Aufschnaiter über die im letzten Jahr eingeleiteten strukturellen Veränderungen (u.a. Reduktion der Anteile im unprofitablen Bereich Elektromotoren und Schließung des Standorts Zittau) sowie einen qualitativen Ausblick für 2021 gesprochen.



Randgeschäft mehrheitlich an strategischen Investor abgegeben: Zum 01. Januar 2021 hat MS Industrie 70,1% der Anteile an der bislang 100%igen Tochter Elektromotorenwerk Grünhain GmbH (EMGR) an die österreichische System Industrie Electronic Holding AG (S.I.E.) sowie 10% der Anteile an den EMGR-Geschäftsführer veräußert. MS Industrie bleibt demnach fortan mit einem Minderheitsanteil von 19,9% am Elektromotorenwerk beteiligt, wobei wir perspektivisch von einer vollständigen Veräußerungsabsicht ausgehen. EMGR erwirtschaftete mit rund 270 Mitarbeitern zuletzt einen Jahresumsatz i.H.v. etwa 20 Mio. Euro, blieb trotz innovativer Lösungen für eine Vielzahl kundenspezifischer Motor- Anwendungen aber leicht defizitär. Der Verkaufserlös erfolgt vermutlich GuV-neutral nahe Buchwert (MONe: < 2 Mio. Euro).



Konzentration der Kapazitäten: Durch die Kapazitätsanpassungen des Jahres 2020 und insbesondere den EMGR-Teilverkauf sowie die Schließung des Werks Zittau reduziert sich die Mitarbeiterzahl des Segments Powertrain um rund 330 Beschäftigte. Die betriebseigene Immobilie in Zittau soll perspektivisch an einen Nachnutzer veräußert werden. Die für das Wachstum der nächsten Jahre benötigten Produktionspotenziale im Kerngeschäft der Fertigung von Komponenten und Systemen für Verbrennungsmotoren und Hybrid-Antriebe bleiben durch Automatisierung, Digitalisierung und Flächenverdichtung der Fertigung am Hauptstandort der MS Powertrain Technologie in Trossingen erhalten.