VANCOUVER, BC — 13. Januar 2021 — Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FSE: 4NPB) („Bam Bam“ oder die „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass der Vorstand einem Aktiensplit der Stammaktien der Gesellschaft (der „Aktiensplit“), die von den Aktionären ab dem 23. Februar 2021 gehalten werden im Verhältnis drei zu eins zugestimmt hat. Die Aktionäre werden folglich am Stichtag, dem 2. März 2021 (dem „Zahlungstag“), zwei zusätzliche Stammaktien für jede ihrer Stammaktien erhalten. Gemäß der Satzung der Gesellschaft war die Zustimmung der Aktionäre nicht erforderlich für den Aktiensplit. Die Gesellschaft wird im Zusammenhang mit dem Aktiensplit weder ihren Namen, CUSIP, noch ihr aktuelles Börsenkürzel ändern.

Es wird erwartet, dass die Stammaktien der Gesellschaft ab oder um den 22. Februar 2021 auf split-bereinigter Basis gehandelt werden.

David Greenway, Generaldirektor und CEO, erklärte: „Wir haben diesen Aktiensplit initiiert, um das Handelsvolumen der Aktie zu verbessern und um neue Aktionäre für die drei Börsen, an denen wir gelistet sind, zu gewinnen. Dieser Aktiensplit gewährt auch bestehenden Aktionären eine größere Anzahl von Aktien an der Gesellschaft und wird so die Begeisterung für das kommende Jahr und unsere Strategie steigern.“

Die Aktionäre müssen keine Maßnahmen ergreifen. Die Transferstelle der Gesellschaft wird am Auszahlungstag allen eingetragenen Aktionären eine Mitteilung im Rahmen des direkten Registrierungssystems zusenden, mit der Anzahl der zusätzlichen Stammaktien, die sie durch den Aktiensplit erhalten haben. Diese zusätzlichen Stammaktien werden stückelos als Buchungseintrag gehalten und elektronisch im Buchhaltungssystem der Transferstelle registriert, es sei denn der eingetragene Aktionär verlangt ein physisches Aktienzertifikat. Derzeit im Umlauf befindliche Aktienzertifikate, die Stammaktien der Gesellschaft darstellen, sind weiterhin gültig. Sie sollten von den eingetragenen Aktionären aufbewahrt werden und nicht an die Gesellschaft oder die Transferstelle gesendet werden. Die Wertpapierdepots von Aktionären, die nicht registriert sind, werden automatisch aktualisiert, um den Aktiensplit widerzuspiegeln.