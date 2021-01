Robert Chalmers wird in den Beirat von Plant&Co. Brands berufen

Toronto, Ontario – 13. Januar 2021 – Plant & Co. Brands Ltd. (CSE: VEGN) (FWB: VGP) (OTCPK: EURPF) („Plant & Co.“ oder das „Unternehmen“) freut sich, mit der sofortigen Bestellung von Robert Chalmers einen willkommenen Neuzugang zum Beirat ankündigen zu dürfen.

Herr Chalmers ist seit über 20 Jahren im kanadischen Kapitalmarkt und hier vor allem im Investmentbanking tätig. Er begann seine Karriere als Investmentbanker bei Sprott Securities und war einige Zeit auch bei Canaccord and Macquarie beschäftigt, bevor er sich als Unternehmer selbständig machte. Herr Chalmers hat umfangreiche Erfahrungen als Berater von aufstrebenden und mitteständischen Firmen, die zum ersten Mal den Weg an die Börse beschreiten. Seine Fachkompetenz liegt im Aufbau von Syndikaten, in der Strukturierung von Kapitalerhöhungen und in der Beratung von Unternehmen im Hinblick auf kreative Fusions- und Übernahmetransaktionen (M&A).

„Robert ist ein wichtiger Neuzugang zu unserem talentierten und unternehmerisch versierten Team, das sich aktuell darauf konzentriert, dem Unternehmen eine Position an vorderster Front im US-amerikanischen Markt für pflanzliche Lebensmittel zu sichern“, sagt Shawn Moniz, CEO von Plant &Co. „Robert kann eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Kapitalmarkt- und M&A-Sektor vorweisen und ist seit kurzem auch im US-Markt für pflanzliche Lebensmittel aktiv. Wir heißen Robert in der Familie von Plant&Co herzlich willkommen und freuen uns, beim weiteren Ausbau unserer Marktpräsenz und beim Erreichen unserer Wachstums-Meilensteine auf sein Fachwissen zählen zu können. Plant&Co befindet sich derzeit in einer aufregenden Phase und unser Ziel ist es, ein kapitalmarktfähiges Beraterteam aufzubauen, das ein hohes Ansehen in der Branche genießt.“

Über Plant & Co. Brands Ltd.

Plant & Co. Brands (CSE: VEGN) (FWB: VGP) (OTCPK: EURPF) ist ein modernes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, das schmackhafte Lebensmittel auf pflanzlicher Basis entwickelt und vertreibt.

Nähere Informationen erhalten Sie über ir@plantandco.com oder auf der Website www.plantandco.com.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, die von der Unternehmensführung erstellt wurde.