HempFusion kündigt USDA-Bio-Zertifizierung für seine CBD-Tinkturen an

HempFusion Wellness Inc. (TSX:CBD.U) („ HempFusion “ oder das „ Unternehmen “), ein führendes CBD-Unternehmen für Gesundheit und Wellness, das die Kraft der natürlichen Hanfnahrung nutzt, freut sich bekannt zu geben, dass es die USDA-Bio-Zertifizierung für seine HempFusion-CBD-Tinkturen mit einer Konzentration von 150 mg (5 mg pro Portion) bis 1.500 mg (50 mg pro Portion) CBD pro Flasche erhalten hat, was HempFusion zu einem der ersten börsennotierten CBD-Unternehmen macht, das diese Auszeichnung erhält.

HempFusion 50mg USDA Organic Certified CBD (Graphic: Business Wire)

„Unser Team hat akribisch daran gearbeitet, die USDA-Bio-Zertifizierung zu erlangen, die unseren Anspruch unterstützt, den Verbrauchern hochwertige und differenzierte CBD-Produkte sowie neue potenzielle Vertriebswege anzubieten“, kommentierte Jason Mitchell, N.D., Mitbegründer und Chief Executive Officer von HempFusion. „Diese prestigeträchtige Zertifizierung reiht sich in unsere vielen anderen Prüfzeichen ein und etabliert HempFusion weiter als führendes Unternehmen in der Premium-CBD-Kategorie.“

HempFusion begann 2018 mit dem Zertifizierungsprozess für seine Tinktur als USDA Organic (USDA-Bio), da Bio-Produkte im Allgemeinen einige der hochwertigsten und prestigeträchtigsten Produkte in den heutigen Ladenregalen darstellen.

Die USDA-Bio-Zertifizierung ist ein strikter Prozess, der eine detaillierte Dokumentation für jeden Schritt im Anbau-, Produktions- und Herstellungsprozess beinhaltet, angefangen damit, was im Boden ist und wie der Hanf angebaut und extrahiert wird, bis hin zur Herstellung und Abfüllung der fertigen Produkte. Das Unternehmen muss jederzeit nachweisen, dass es in der Lage ist, die strengen Bio-Standards in Bezug auf seine CBD-Tinkturen zu erfüllen. Dazu gehört auch, dass es sich unabhängigen Betriebs- und Dokumentationsprüfungen unterzieht, um das Recht, das USDA-Bio-Siegel zu führen, zu erlangen und zu erhalten.

„Wir haben darüber hinaus unsere Tinkturenfamilie um zwei neue Artikelpositionen erweitert, die sich an Verbraucher richten, die mehr CBD pro Portion wünschen. Diese neuen Produkte bieten 30 und 50 mg CBD pro Portion bzw. 900 und 1.500 mg CBD pro Flasche und sorgen so für eine noch größere Auswahl“, kommentierte Ola Lessard, Chief Marketing Officer von HempFusion, die auch als Präsidentin des US Hemp Roundtable fungiert.