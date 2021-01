Monatlicher Auktionsumsatz im Bereich der bildende Künste in New York (2019 ggü. 2020)

Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und der Abteilung Artprice: „Der Boom von reinen Online-Verkäufen hat die Logik, Auktionssäle und Büros in den Zentren teurer Städte wie New York zu unterhalten, etwas untergraben. Die Anziehungskraft von Manhattan ist nach wie vor stark und trägt sicherlich zum Erfolg der prestigeträchtigsten Verkäufe bei, wie wir im Jahr 2020 gesehen haben. Aber was ist mit dem Rest des Kunstmarkts? Wird er sich Veranstaltungsorte im Stadtzentrum leisten können?".

98 % Rückgang im Mai

Im Mai 2019 erzielte Big Apple bei Auktionen im Bereich Bildende Künste 2,2 Milliarden Dollar, vor allem dank acht Werken, die vom 13. bis 16. Mai über der 50 Millionen Dollar-Grenze verkauft wurden: Monet (110 Millionen Dollar), Koons (91 Millionen Dollar), Rauschenberg (88 Millionen Dollar), Cézanne (59 Millionen Dollar), Picasso (55 Millionen Dollar), Warhol (53 Millionen Dollar), Bacon (50 Millionen Dollar), Rothko (50 Millionen Dollar). Die Vielfalt dieser Meisterwerke, die zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und der Nachkriegszeit entstanden, veranschaulicht die Attraktivität von New York als Marktplatz für bildende Kunst.

Im Mai 2020 erreichten die Auktionen (die nur online funktionieren) in Manhattan jedoch nur 39 Millionen Dollar, d.h. lediglich 2 % der Gesamtsumme des vorangegangenen Mai. Gemäß der Daten von Artprice wurde diese Summe von 1400 Losen im Bereich Bildende Kunst generiert, die zum Durchschnittspreis von 28.000 Dollar verkauft wurden.

Ein ganzer Sommer für den Neustart

Erst Ende Juni 2020 schien sich das obere Marktsegment endlich zu lösen. Der New Yorker Markt verzeichnete mit Inspired by the Oresteia of Aeschylus (1981) von Francis Bacon sofort das einzige Jahresergebnis über 50 Millionen Dollar in der westlichen Welt.