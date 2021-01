Workato erhält 110 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 1,7 Milliarden US-Dollar, um die Arbeitsweise von Unternehmen mithilfe integrationsgesteuerter Automatisierungslösungen zu verändern

Workato, der führende Anbieter im Bereich integrationsgestützter Automatisierung, gab heute eine Serie-D-Finanzierung in Höhe von 110 Millionen US-Dollar bekannt, die von der globalen Investmentfirma Altimeter Capital zusammen mit Insight Partners angeführt wird. Pauline Yang, Partnerin bei Altimeter Capital, wird dem Vorstand von Workato als Beisitzerin beitreten. Die bestehenden Investoren Redpoint Ventures und Battery Ventures haben sich ebenfalls an der Runde beteiligt. Mit dieser Investition erhöht sich das Gesamtkapital des Unternehmens auf über 221 Millionen US-Dollar und Workato wird mit 1,7 Milliarden US-Dollar bewertet.

„Business-Apps und Cloud-Technologien haben ein explosives Wachstum erlebt, aber ihr Potenzial bleibt weitgehend ungenutzt. Diese Explosion hat ein technisches Chaos mit siloartigen Daten, fragmentierten Geschäftsprozessen und fehlerhafter UX geschaffen“, sagt Vijay Tella, CEO und Mitgründer von Workato. „Workato geht dieses Problem mit einer einzigen Plattform an, die für Unternehmen und IT entwickelt wurde und ihre Apps, Daten und Geschäftsprozesse einfach, zuverlässig und sicher miteinander verknüpft, damit Teams intelligenter und schneller arbeiten können. Mit der neuen Investition freuen wir uns darauf, anderen Unternehmen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, ihre Arbeitsweise mithilfe von integrationsbasierter Automatisierung zu verändern.“

Die Zukunft der Arbeit für Unternehmen gestalten

Workato ermöglicht es Unternehmen, den Mehrwert ihrer Apps, Daten und Mitarbeiter zu maximieren, indem es die Integration unzusammenhängender Daten und Anwendungen erleichtert und Workflows sicher automatisiert, um Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen. Bislang versuchten Unternehmen, dies mit einem Flickenteppich verschiedener Technologien zu erreichen, darunter Robotic Process Automation (RPA), Integration Platform as a Service (iPaaS), Business Process Management (BPM) und Chatbots. Dieser veraltete Ansatz erfordert Teams von Spezialisten und führt zu anfälligen Anwendungs- und Workflow-Anbindungen, die unsicher und schwer zu skalieren sind. Die „No Code/Low Code“-Plattform von Workato vereint Integrations- und Automatisierungsfunktionen der Enterprise-Klasse in einer einzigen Plattform, die für den IT-Bereich zuverlässig und für das Business einfach zu nutzen ist. Mit Workato können IT- und Business-Teams einfacher zusammenarbeiten, um Daten, Prozesse, Anwendungen und Benutzererfahrungen in nahezu jeder Kombination schnell zu integrieren, ohne dabei Kompromisse bei Sicherheit und Governance einzugehen.