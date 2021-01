WARBURG RESEARCH belässt Norma Group auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Norma Group von 36 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für 2021 seien die Aussichten für den Autozulieferer ermutigend, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Märkte sollten sich erholen. Kostensenkungen dürften sich ebenfalls positiv auswirken./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.