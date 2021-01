Öl: Gibt es Treibstoff für weitere Gewinne?

Der Ölpreis setzt seinen Ende Oktober 2020 begonnenen Aufwärtstrend fort. Trotz der sich verschlechternden Pandemie-Situation auf der ganzen Welt notiert Rohöl über 50% höher im Vergleich zu dem im November erreichten Tiefstand. Was sind die Gründe für diese Rallye? Gibt es weiteren Treibstoff für Gewinne? Wir werden versuchen, Antworten auf diese Fragen zu finden.

Positive Faktoren für Öl

Abwertung des USD - Der US-Dollar hat seit den US-Präsidentschaftswahlen deutlich an Wert verloren

Die Abwertung des USD und der Aufwärtstrend am Ölmarkt kündigen massive US-Konjunkturmaßnahmen an - Joe Biden plant, Billionen von Dollar zur Unterstützung der Wirtschaft bereitzustellen, einschließlich direkter Zahlungen an die Bürger

Nachfrage in Asien - China kauft große Mengen an Rohstoffen, einschließlich Öl, seit die Coronavirus-Pandemie die westliche Welt erreicht hat

Impfstoffe - Impfstoffe gegen das Coronavirus sind viel früher als erwartet eingetroffen, was darauf hindeutet, dass die „Rückkehr zur Normalität" auch früher erfolgen könnte

Produktionsbeschränkungen der OPEC+ - die Ölproduzenten haben beschlossen, die Produktionsquoten nicht anzuheben, während Saudi-Arabien angesichts der unsicheren Nachfrage eine weitere Begrenzung seiner Produktion zugesagt hat

Inflationsabsicherung - 2021 wird eine Rückkehr der Inflation erwartet und steigende Rohstoffpreise dürften einer der Faktoren sein, die dazu beitragen

Negative Faktoren für Öl

Pandemie-Unsicherheit - trotz massiver Stimulierung und beginnender Impfung bleibt die pandemiebedingte Unsicherheit bestehen

Mobilität - Beschränkungen durch das Coronavirus schränken die Mobilität weltweit weiterhin ein, was sich negativ auf die Nachfrage auswirkt

Möglicher Ausverkauf an der Wall Street - die Bewertungen von US-Aktien sind sehr hoch, was das Risiko einer Korrektur mit sich bringt. In einem solchen Szenario könnte eine USD-Aufwertung einen negativen Einfluss auf den Ölpreis haben

Veränderungen in der Automobilindustrie - die weitere Entwicklung und Einführung von Elektrofahrzeugen könnte die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor aufgrund von Umweltauflagen einschränken

Gibt es Treibstoff für weitere Gewinne?

Die Ölpreise sind in diesem Jahr bisher um über 10% gestiegen. Immer mehr Institutionen gehen davon aus, dass sich die Preise in Richtung 65 bis 70 Dollar pro Barrel erholen könnten. Auf der einen Seite macht sich die OPEC Sorgen um die kurzfristige Nachfrage. Andererseits prognostiziert die EIA, dass die Nachfrage ab Mitte 2021 und während des gesamten Jahres 2022 ansteigt. Es wird jedoch erwartet, dass 2022 das letzte Jahr ist, in dem die Ölnachfrage von Jahr zu Jahr steigt.

Die EIA prognostiziert ein großes Defizit auf dem Ölmarkt in der ersten Hälfte des Jahres 2021. Es wird erwartet, dass sich die Nachfrage und das Angebot bis Ende 2022 die Waage halten werden. Quelle: EIA

Die Öl-Futures-Kurve hat sich stark verändert. Im Laufe eines Monats haben sich die 6- und 12-Monats-Spreads deutlich ausgeweitet. Die Backwardation ist noch nicht extrem (6- und 12-Monate), sodass Spielraum für einen weiteren Preisanstieg um einige Dollar pro Barrel besteht. Die spekulative Positionierung ist moderat und sendet noch keine Warnsignale aus. Andererseits zeigt der Spread zwischen den Juni- und Dezember-Kontrakten, dass Öl möglicherweise beginnt, überbewertet zu sein.

Januar-Juni-Spread (weiße Linie), Januar-Dezember-Spread (gelbe Linie) und Juni-Dezember-Spread (grüne Linie). Quelle: Bloomberg



Technische Analyse

Brent ist in Richtung einer wichtigen Widerstandszone geklettert. Nichtsdestotrotz gibt es noch etwas Spielraum für Gewinne, bis der wichtige kurzfristige Widerstand im Bereich von 60 Dollar erreicht ist (78,6% Retracement und obere Begrenzung des Trendkanals). Der RSI zeigt, dass der Rohstoff überkauft ist, aber die saisonalen Muster signalisieren, dass wir uns in der Nähe des saisonalen Tiefs befinden und der Höhepunkt um den 10. Februar erreicht werden sollte. Quelle: xStation 5



