HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Dürr von 37 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autragseingang des Anlagenbauers sollte sich in diesem Jahr weiter verbessern, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmens befinde sich weiterhin auf Wachstumskurs./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 08:19 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2021 / 08:19 / MEZ