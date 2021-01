Rigorose weltweite Shopping-App Wholee Prime dehnt Angebot auf Frankreich und Deutschland aus

Die E-Commerce-Plattform beabsichtigt, ihren Erfolg in Großbritannien, Australien und den USA zu als Sprungbrett zu nutzen, wo sie als moralisch vertretbare Alternative zu den E-Commerce-Giganten auftritt und deren Dominanz in Frage stellt. Sie ist stolz auf ihre Arbeitsbeziehungen zu den Anbietern und die klare Preisgestaltung, die die Großhandelskosten der Waren widerspiegelt und nicht die ausbeuterischen Preisgestaltungstechniken nutzt, die bei den Wettbewerbern vorherrschen.

Einzigartig ist, dass Wholee einen innovativen weltweiten Shopping-Service nur für Mitglieder bietet, der den Benutzern ein Null-Aufschlag-Preismodell bietet, bei dem nur die vom Hersteller festgelegten Produktionskosten für Millionen von Produkten und nicht die damit einhergehenden Vertriebs- und Marketingkosten berechnet werden.

Ein Sprecher kommentierte die Expansion: „Das Coronavirus beeinflusst nach wie vor das Leben der Menschen weltweit, und die Auswirkungen werden auch noch lange nach dem Einsatz eines wirksamen Impfstoffs spürbar sein. Die Löhne werden auf Jahre reduziert bleiben. Es ist wichtiger denn je, dass die Verbraucher Zugang zu bequemen, erschwinglichen und innovativen Einkaufsmöglichkeiten haben, die nicht mit ausbeuterischen Preismodellen arbeiten. Wholee besitzt die einzigartige Fähigkeit, dieser Nachfrage gerecht zu werden und den Verbrauchern wieder zu einem erschwinglichen Lebensstil zu verhelfen. Die Plattform bietet ihren Mitgliedern ein faires und transparentes Modell, bei dem sie nur die tatsächlichen Kosten für die Herstellung des Produkts bezahlen. Wir freuen uns, dass sich die Shopping-Revolution mit unserer jüngsten Expansionsphase weltweit weiter ausbreitet."

Die App ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar, hat in Großbritannien bereits andere bekannte mobile Einkaufs-Apps wie Wish überholt und zählt zu den beliebtesten kostenlosen Einkaufs-Apps im Android Store. Die App setzt ihre Mitglieder mit über 100.000 Herstellern weltweit in Verbindung. Sie bietet Zugang zu Millionen von modernen Mode- und Lifestyle-Konsumgütern in verschiedenen Kategorien, darunter Kleidung, Heim & Wohnen, Schönheit & Pflege, Zubehör & Modeaccessoires, Autozubehör und Bürobedarf.

Mitglieder haben Zugang zu über einer Million Produkte mit Premium-Vorteilen, einschließlich Express- und Eilzustellung und Luftexpress-Zustellung. Der Kundendienst steht rund um die Uhr zur Verfügung.