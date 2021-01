Spaced Food von Blackhawk Growth unterzeichnet Vertriebsvereinbarung für den gesamten ersten Produktionslauf

Vancouver, British Columbia – 13. Januar 2021 – Blackhawk Growth Corp. (CSE:BLR / Frankfurt: 0JJ0) (das „Unternehmen“ oder „Blackhawk“) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft Spaced Food mit einem börsennotierten internationalen Cannabisproduzenten („der Händler“) ein Eckdatenpapier („Vereinbarung“) für den Vertrieb der Produktlinie „Revolutionary Cannabis Edible“ von Spaced Food in Kanada unterzeichnet hat.

Die Vereinbarung sieht vor, dass die gesamte monatliche Erstproduktion des Unternehmens, bestehend aus 100.000 Einheiten, von seinem Partner auf den meisten großen kanadischen Märkten über die jeweiligen provinziellen Vertriebskanäle vertrieben wird.

Die Vereinbarung geht für 2021 von einer Steigerung der Produktion und des Vertriebs auf 500.000 Einheiten pro Monat aus. Die Vereinbarung basiert auf einer Nettogewinnvereinbarung zwischen den Unternehmen. Die abschließenden Verhandlungen über die endgültigen Vertragsbedingungen laufen noch. Es wird erwartet, dass die Einzelhandelspreise für die Produkte denjenigen der Produkte von Current Canadian Edible mit ähnlicher Dosierung entsprechen, die im Einzelhandel zwischen 3,99 CAD und 8,99 CAD angeboten werden. Die Vereinbarung unterliegt der von Spaced Food angestrebten Produktgenehmigung.

Die anfängliche Produkteinführung wird drei Geschmacksrichtungen des „Astronaut Sorbets“ von Spaced Food umfassen: Erdbeere, Ananas und Mango. Alle drei sind vegan, glutenfrei, milchfrei und enthalten 100% echte Früchte, keine Konservierungsstoffe und sind vollständig lagerstabil.

„Blackhawk ist begeistert, eine Vereinbarung mit einem Vertriebspartner für Spaced Food abzuschließen“, sagte Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth. „Cannabis-Lebensmittel (Edibles) dieses Kalibers gab es noch in keinem Markt, und dank unseres Vertriebspartners freue ich mich sagen zu können, dass wir sie zuerst hier in Kanada auf den Verkaufsregalen sehen werden. Wir sind der Meinung, dass die Spaced Food-Produktlinie für die Edible-Industrie wegweisend sein wird, nicht nur in Kanada, sondern auch international. Mit diesem Vertriebspartner mit landesweiter Reichweite sind wir zuversichtlich, die vertraglichen maximalen Auslieferungsmengen schnell erreichen zu können.“