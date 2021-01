Als Beyond Meat in 2019 sein Börsendebüt feierte, war der Hype um diese Firma gewaltig. Nach einem Ausgabepreis von 46,00 US-Dollar schossen die Notierungen binnen weniger Monate auf ein Rekordhoch von 239,71 US-Dollar aufwärts. Doch rasch ebbte die Euphorie der Anleger wieder ab, Ende 2020 notierte die Aktie bereits wieder bei 71,30 US-Dollar. Bis ins vierte Quartal 2020 hinein konnte aber eine Erholungsbewegung zurück an rund 200,00 US-Dollar vollzogen werden. Die restlichen Monate über tendierte Beyond Meat wieder klar abwärts und begab sich auf seine markante Horizontalunterstützung aus 2020 um 120,00 US-Dollar abwärts. Diese bewahrte das Wertpapier bislang vor weiteren Verlusten. Allerdings verunsichert insbesondere der Kursverlauf seit Mai letzten Jahres, der sich in einer eindeutigen SKS-Formation präsentiert.

Starker Dienstagshandel

Dreht Beyond Meat nicht demnächst wieder zur Oberseite ab, sondern rutscht weiter durch, dürfte es unterhalb von grob 116,50 US-Dollar auf rund 100,00 US-Dollar weiter abwärts gehen. Darunter könnte es sogar zu einem Test der Marke von 89,32 US-Dollar kommen, womit zeitgleich aber einige Kurslücken aus dem Frühjahr 2020 geschlossen werden dürften. Spätestens an dieser Stelle sollte wieder ein Rebound zur Oberseite einsetzen, um nicht noch weitere Abschläge auf 71,30 US-Dollar zu riskieren. Der aktuelle Unterstützungsbereich hält aber noch dynamisches Aufwärtspotenzial bereit, dieses würde sich ab einem Niveau von mindestens 124,95 US-Dollar abzeichnen und könnte infolgedessen direkte Kursgewinne an die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 133,91 und 135,86 US-Dollar freisetzen. Noch wurde aber weder das eine noch das andere Signal aktiviert, sodass aktuell nur eine engmaschige Beobachtung des Wertpapiers sinnvoll erscheint.