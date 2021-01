Pandion will eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Millionen Euro emittieren. Die Anleihe wird jährlich mit 5,5 Prozent verzinst, die Laufzeit liegt bei fünf Jahren. Gezeichnet werden kann das Papier vom 22. Januar bis zum 29. Januar. Die zuständige Behörde in Luxemburg hat den erforderlichen Wertpapierprospekt gebilligt. Spätestens am 5. Februar soll der Handel mit der Anleihe im Open Market in Frankfurt starten.Schon ...