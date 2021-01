RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen MTWO Phase-II-Auftrag (Nr. 02 / 2021) mit der Flughafen Leipzig/Halle GmbH

Stuttgart, Deutschland, 13. Januar 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines MTWO Phase-II-Auftrags mit der Flughafen Leipzig/Halle GmbH bekannt.

Die Flughafen Leipzig/Halle GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Mitteldeutschen Flughafen AG und neben dem Flughafen Dresden einer von zwei Standorten der Unternehmensgruppe. Mit einem Frachtaufkommen von mehr als 1,3 Millionen Tonnen pro Jahr ist der Flughafen Leipzig/Halle Deutschlands zweitgrößter Cargo-Airport und Nummer fünf in Europa. Dank seiner guten Anbindung nutzen jährlich mehr als zwei Millionen Fluggäste aus ganz Mitteldeutschland und darüber hinaus den Airport, um mit Nonstop- und Zubringerflügen zu Zielen auf der ganzen Welt zu reisen.

Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage im Luftfracht- und Logistikbereich hat der Aufsichtsrat der Mitteldeutschen Flughafen AG eine weitere strategische Weichenstellung für den Ausbau des Flughafens vorgenommen. Mit der Verabschiedung eines Investitionsprogrammes in Höhe von einer halben Milliarde Euro machten die Gesellschafter den Weg frei für Investitionen in neue Vorfelder, Logistik- und Bürogebäude im Nord- und Südteil sowie dem Zentralbereich des Flughafens Leipzig/Halle. Um dieses Bauvolumen umsetzen zu können, setzt der Flughafen Leipzig/Halle ab 2021 auf die iTWO 4.0-Plattform in der Microsoft Azure Cloud.

Gerd Maitschke, Leiter Ausbauvorhaben der Flughafen Leipzig/Halle GmbH: "Wir planen Ausbauprojekte in großem Umfang. Hierfür wird unsere Fachabteilung mit den entsprechenden technischen Mitteln ausgestattet. Ein wesentlicher Baustein ist hierbei eine Lösung für das Projektmanagement, die nicht nur unseren Anforderungen gerecht wird, sondern auch schnellstmöglich einsatzbereit ist. Die Software der RIB soll sämtliche Aufgabenstellungen der Projektbearbeitung in einer homogenen Gesamtlösung abbilden. Dadurch wollen wir programmseitige und datentechnische Medienbrüche innerhalb der Organisation komplett auflösen. Mit iTWO 4.0 werden alle Projektdaten und Prozesse - von der Vorplanung bis zur Bauabnahme - in einer durchgängigen, cloudbasierten, BIM 5D-Lösung integriert sein."